Отставка Рябошапки не повлияет на ход суда по делу MH-17, - посол

Привлечение украинской команды к Совместной группе по расследованию авиакатастрофы малайзийского самолета рейса MH-17 не изменится после отставки генпрокурора Руслана Рябошапки. Об этом сказал посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, пишет "Укринформ".

Украинскую делегацию, которая будет следить за ходом судебных заседаний, возглавит заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов. Он же возглавит украинскую команду в Совместной группе по расследованию.

"...Считаю, что нет оснований для волнения. Главное, что сохраняется преемственность в деятельности группы и политическая поддержка наших действий на самом высоком уровне”, - сказал посол.

Он также добавил, что украинская делегация также примет участие в мероприятиях в рамках работы Совместной группы.

Напомним, судебный процесс по делу о крушении малайзийского рейса MH17 начнется в Нидерландах 9 марта. Уголовное дело по авиакатастрофе MH17 на Донбассе содержит около 36 тысяч страниц.

Катастрофа MH17 на востоке Украины произошла 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек из 17 стран.

Верховная Рада 5 марта выразила недоверие генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке, что влечет за собой его отставку.