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Отставка пяти министров: что сегодня рассмотрит Рада

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 3 ноября в 10:00 Верховная рада соберется на пленарное заседание. Во время которого, в частности, рассмотрит ряд правительственных кадровых вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Рады.

Так, нардепы рассмотрят увольнение пятерых членов правительства, а именно:

  • Абрамовского Романа Романовича с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
  • Любченко Алексея Николаевича с должности первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины;
  • Резникова Алексея Юрьевича с должности вице-премьер-министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
  • Урусского Олега Семеновича с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
  • Тарана Андрея Васильевича с должности министра обороны Украины.

Кроме того, на пленарном заседании Рада также планирует рассмотреть устранение неточностей или несогласованностей в принятых законах, а именно:

  • ЗУ о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения совместной работы близких лиц (№2203);
  • в тексте принятого ЗУ о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины (№5459-1);
  • в тексте принятого ЗУ о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) (№ 5599).

Ранее РБК-Украина писало, что на заседании фракции "Слуга народа" депутаты обсуждают кандидатуры новых министров. В частности, назначение новых кандидатов планируют провести в Раде уже в этот четверг.

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