Отставка правительства: в ЕС прокомментировали дальнейшее сотрудничество с Украиной

Фото: Матти Маасикас (wikimedia.org)

Маасикас отметил, что вопрос отставки правительства - это внутренняя политика

Европейский союз будет и дальше сотрудничать с украинским правительством независимо от того, состоится отставка действующего его состава или нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что сотрудничество с правительством продолжится, в каком направлении не развивались бы события.

"Мы имеем - и я лично - очень хорошие рабочие отношения с правительством, и с отдельными министрами. И в каком бы направлении не развивались политические события, сотрудничество с правительством Украины будет продолжаться и в дальнейшем", - сказал посол.

Он уточнил, что новости о прошении об отставке премьер-министра не повлияют на отношения и объем сотрудничества между ЕС и украинским правительством.

"Внутренняя политика - это внутренняя политика. И в демократическом государстве это имеет большое значение. Что-то может произойти буквально за одну ночь. И это является лишь подтверждением жизнеспособности украинской демократии", - отметил Маасикас.

Ранее сообщалось, что правительство продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока президент Владимир Зеленский не примет решение об отставке премьера Алексея Гончарука.

Напомним, сегодня стали известно, что Гончарук подал заявление об отставке президенту. Заявление было написано из-за скандала с прослушкой.