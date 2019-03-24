Отставка Мэй не решит проблем с Brexit, - министр Британии

Отставка Терезы Мэй, премьер-министра Великобритании, не решит проблем, связанных с зашедшим в тупик процессом выхода Британии из состава ЕС (Brexit). Об этом заявил канцлер казначейства Филип Хаммонд, сообщает телеканал Sky News.

Хаммонд не согласен с тем, что Мэй оказалась в безвыходном положении и должна покинуть свой пост.

"Замена премьер-министра нам не поможет, как и замена правящей партии. Нам необходимо найти ответ на вопрос о том, какой вариант Brexit будет приемлем для парламента. На какие дальнейшие шаги парламент согласится, чтобы избежать экономической катастрофы, которой грозит Brexit без сделки, а также крайне серьезного вызова нашей демократии и политической системе, которым обернулся бы отказ от выхода из ЕС. Нам необходимо избежать обоих этих вариантов и найти ту сделку, которая будет удовлетворять интересам Великобритании и гарантирует будущее благополучие страны", - сказал Хаммонд.

При этом министр уверен, что проект соглашения об условиях Brexit, который правительство согласовало с Брюсселем, имеет не так много шансов получить одобрение Палаты общин. По его словам, в случае, если сделка так и не будет одобрена, Палате общин необходимо будет выбрать четкий курс, которому должна следовать страна, чтобы выйти из тупика и не допустить Brexit без сделки с ЕС.

Напомним, в столице Великобритании на марш за повторный референдум по Brexit (выход Британии из ЕС) собрались около 1 миллиона человек.