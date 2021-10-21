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Отставка Абрамовского и госбюджет-2022: Рада проведет пленарное и внеочередное заседание

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Киев, Четверг 21 октября 2021 08:59
Отставка Абрамовского и госбюджет-2022: Рада проведет пленарное и внеочередное заседание Фото: Рада проведет пленарное и внеочередное заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 21 октября народные депутаты соберутся на очередное пленарное заседание. Сразу после завершения которого парламентарии начнут внеочередное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВРУ.

Так, в первом чтении парламентарии продолжат рассматривать законопроект 6000-поправки в государственный бюджет Украины на 2022 год.

Отметим, сегодня во втором чтении будет рассмотрена Верховной Радой отставка министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

Кроме этого, к рассмотрению на заседаниях включены законопроекты о внесении изменений в:

  • ЗУ "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства (первое чтение);
  • Кодекса законов о труде Украины относительно установления праздничного дня - День украинской государственности (первое чтение);
  • ЗУ "О гражданстве Украины" относительно упрощенного приобретения гражданства иностранцами и лицами без гражданства (первое чтение);
  • несение изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел Верховному Суду как суду первой инстанции (первое чтение);
  • Налогового кодекса Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (второе чтение);
  • Бюджетного кодекса Украины относительно зачисления акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий (второе чтение);
  • в некоторые законодательные акты Украины относительно определения системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования (второе чтение).

Напомним, 19 октября в Аппарат Верховной Рады поступило заявление об отставке министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

Отметим, вчера Верховная Рада поддержала выводы и предложения к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2022.

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