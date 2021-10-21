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Відставка Абрамовського та держбюджет-2022: Рада проведе пленарне і позачергове засідання

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Київ, Четвер 21 жовтня 2021 08:59
Відставка Абрамовського та держбюджет-2022: Рада проведе пленарне і позачергове засідання Фото: Рада проведе пленарне і позачергове засідання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 21 жовтня народні депутати зберуться на чергове пленарне засідання. Відразу після завершення якого парламентарі розпочнуть позачергове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВРУ.

Так, в першому читанні парламентарі продовжать розглядати законопроект 6000 - поправки в Державний бюджет України на 2022 рік.

Зазначимо, сьогодні у другому читанні буде розглянуто Верховною радою відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського.

Крім цього, до розгляду на засіданнях включено законопроекти про внесення змін до:

  • ЗУ "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання (перше читання);
  • Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня - День Української Державності (перше читання);
  • ЗУ "Про громадянство України" щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства (перше читання);
  • несення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції (перше читання);
  • Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (друге читання);
  • Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (друге читання);
  • до деяких законодавчих актів України щодо визначення системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування (друге читання).

Нагадаємо, 19 жовтня до Апарату Верховної ради надійшла заява про відставку міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського.

Зазначимо, вчора Верховна рада підтримала висновки та пропозиції до проекту закону про державний бюджет України на 2022 рік.

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