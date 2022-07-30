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Отсрочка от призыва для военнообязанных женщин: названы условия

Новина українською →
Украина, Суббота 30 июля 2022 20:04
Отсрочка от призыва для военнообязанных женщин: названы условия Фото: названы условия отсрочки от призыва для военнообязанных женщин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине военнообязанные женщины могут получить отсрочку от призыва в трех случаях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Согласно документу, отсрочку от призыва имеют право получить:

  • Женщины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.
  • Женщины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа, проходящего военную службу.
  • Студенты, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формах.

Напомним, ранее стало известно, что украинцев, потерявших близких родственников в результате полномасштабной войны, не будут призывать на военную службу во время всеобщей мобилизации.

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