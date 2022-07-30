Отсрочка от призыва для военнообязанных женщин: названы условия
Фото: названы условия отсрочки от призыва для военнообязанных женщин (Getty Images)
В Украине военнообязанные женщины могут получить отсрочку от призыва в трех случаях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Согласно документу, отсрочку от призыва имеют право получить:
- Женщины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.
- Женщины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа, проходящего военную службу.
- Студенты, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формах.
Напомним, ранее стало известно, что украинцев, потерявших близких родственников в результате полномасштабной войны, не будут призывать на военную службу во время всеобщей мобилизации.
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