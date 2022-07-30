Отсрочка от призыва для военнообязанных женщин: названы условия

В Украине военнообязанные женщины могут получить отсрочку от призыва в трех случаях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Напомним, ранее стало известно, что украинцев, потерявших близких родственников в результате полномасштабной войны, не будут призывать на военную службу во время всеобщей мобилизации.

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