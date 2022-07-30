Відстрочка від призову для військовозобов'язаних жінок: названо умови

В Україні військовозобов'язані жінки можуть отримати відстрочку від призову в трьох випадках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Згідно з документом, відстрочку від призову мають право отримати:

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українців, які втратили близьких родичів внаслідок повномасштабної війни, не призиватимуть на військову службу під час загальної мобілізації.

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