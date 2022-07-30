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Відстрочка від призову для військовозобов'язаних жінок: названо умови

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Україна, Субота 30 липня 2022 20:04
Відстрочка від призову для військовозобов'язаних жінок: названо умови Фото: названо умови відстрочення від призову для військовозобов'язаних жінок (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні військовозобов'язані жінки можуть отримати відстрочку від призову в трьох випадках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Згідно з документом, відстрочку від призову мають право отримати:

  • Жінки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.
  • Жінки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка, що проходить військову службу.
  • Студенти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній або дуальній формах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українців, які втратили близьких родичів внаслідок повномасштабної війни, не призиватимуть на військову службу під час загальної мобілізації.

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