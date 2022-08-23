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Отсрочка от призыва. Раде предлагают утвердить условия бронирования военнообязанных

Фото: Раде предлагают утвердить условия бронирования военнообязанных (zoda.gou.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине хотят изменить критерии бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. Предлагается детализировать перечень тех лиц, которые могут получить отсрочку от призыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на законопроект №7687, зарегистрирован на сайте ВРУ.

Что планируют изменить

Законопроектом определяются условия, при которых военнообязанные, работающие в органах государственной власти, других государственных органах, предприятиях, учреждениях и организациях, подлежат бронированию.

Так, документом предлагается расширить перечень учреждений и предприятий, работники которых подлежат бронированию, а именно:

  • в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов в особый период;

  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым доведены мобилизационные задания (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения доказанных мобилизационных заданий (заказов);

  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые осуществляют производство товаров, выполнение работ и оказание услуг оборонного назначения для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований в особый период, в случае, когда это необходимо для выполнения указанных мер;

  • на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

При этом указывается, что такие военнообязанные не подлежат принятию на службу в военном резерве.

Кто это будет регулировать

В документе указано, что порядок и критерии бронирования военнообязанных за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями на период мобилизации и военное время определяются Кабинетом Министров Украины.

Мобилизация до конца ноября

Напомним, недавно Верховная рада снова продолжила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине. Они продлятся по меньшей мере еще 90 дней. То есть, такой режим будет действовать в стране до 21 ноября 2022 года.

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мобилизация в УкраинеВерховная рада