ru ua
Чт, 14 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Отсрочка экзаменов и индивидуальные графики: как помогают студентам, которые привлечены к войне

Новина українською →
Киев, Четверг 14 апреля 2022 11:02
Отсрочка экзаменов и индивидуальные графики: как помогают студентам, которые привлечены к войне Фото: министр образования и науки Сергей Шкарлет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве образования и науки рассказали, как помогают студентам, которые пошли в ряды ВСУ, теробороны или привлечены к волонтерству. Им предоставляются индивидуальные графики и возможность сдать экзамены позже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МОН Сергея Шкарлета в эфире телемарафона.

"Конечно (поддержка студентов в ТрО - ред.). Это касается не только ТрО, это и ВСУ, и волонтеры, все кто приближает нашу победу. Индивидуальные графики, перенос дисциплин на более поздний период, возможность на выпускном курсе сдать экзамены позже. На все это университеты и преподаватели идут с удовольствием", - рассказал Шкарлет.

Напомним, что в этом году вместо четырех тестов внешнего независимого оценивания школьники будут сдавать один национальный мультипредметный тест, в которые войдут три дисциплины. В частности, украинский язык, математика и история Украины.

Добавим, что вступная кампания-2022 будет проходить по специально одобренной процедуре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минобразования Война России против Украины
NEWS
50-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
50-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Победа, мир, эскалация. По каким сценариям может пойти война в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Победа, мир, эскалация. По каким сценариям может пойти война в Украине