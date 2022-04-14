ru ua
Чт, 14 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Відтермінування іспитів та індивідуальні графіки: як допомагають студентам, які залучені до війни

Новость на русском →
Київ, Четвер 14 квітня 2022 11:02
Відтермінування іспитів та індивідуальні графіки: як допомагають студентам, які залучені до війни Фото: міністр освіти і науки Сергій Шкарлет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві освіти і науки розповіли, як допомагають студентам, які пішли до лав ЗСУ, тероборони чи залучені до волонтерства. Їм надаються індивідуальні графіки та можливість скласти іспити пізніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника МОН Сергія Шкарлета в ефірі телемарафону.

"Звісно (підтримка студентів в ТрО зміниться - ред.). Це стосується не лише ТрО, це і ЗСУ, і волонтери, всі хто наближає нашу перемогу. Індивідуальні графіки, перенесення дисциплін на більш пізній період, можливість на випускному курсі скласти іспити пізніше. На усе це університети та викладачі йдуть з задоволенням", - розповів Шкарлет.

Нагадаємо, що в цьому році замість чотирьох тестів зовнішнього незалежного оцінювання школярі складатимуть один національний мультипредметний тест, до яких увійдуть три дисципліни. Зокрема, Українська мова, математика та історія України.

Додамо, що вступна кампанія-2022 буде проходити за спеціально схваленою процедурою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міносвіти Війна Росії проти України
NEWS
50-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
50-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Перемога, мир, ескалація. За якими сценаріями може піти війна в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перемога, мир, ескалація. За якими сценаріями може піти війна в Україні