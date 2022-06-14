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Мы отслеживаем металл, украденный из Мариуполя, - гендиректор "Азовстали"

Фото: Энвер Цкитишвили (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компания "Метинвест" отслеживает каждый украденный лист метала, произведенный на Азовстали и ММК им. Ильича. Это воровство не останется безнаказанным.

Об этом заявил генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Это воровство и компания отслеживает сбыт такой продукции. Теперь то мы понимаем что такое "русский мир". Это украсть: украсть наше будущее, украсть продукцию из предприятия, даже унитазы скручивают", - поражается Цкитишвили.

Он заверил: "Метинвест" может отслеживать эту продукцию. Поэтому все, кто причастны к кражам, понесут ответственность,

"Мы знаем номер рулона, марку стали, у нас есть фотофиксация вагонов. Мы можем отследить, где всплывет каждый лист. У них логика вора: если я украл вещь за сто гривен, то продам ее за гривну. Вдруг кто-то купит. Но люди, которые могли раньше купить краденое, сейчас понимают: могут быть преследования", - пояснил он.

Как известно, в Ростов отправилось уже третье судно, нагруженное украденным в Мариуполе металлом. Обо всех своих кражах Россия рассказывает в федеральных новостях.

Напомним, ранее "Азовсталь" и ММК им. Ильича обратились к Офису генерального прокурора с просьбой открыть уголовное производство против российских оккупантов, которые воруют металлопродукцию из Мариуполя.

Предприятия также предоставили доказательства, свидетельствующие о том, что российские военные и подконтрольные им террористические группировки вывозят из порта продукцию.

Такой грабеж является нарушением ст.185 и 186 Уголовного кодекса.

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АзовстальМариуполь