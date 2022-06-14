Ми відстежуємо метал, вкрадений з Маріуполя, - гендиректор "Азовсталі"

"Це злодійство і компанія відстежує збут такої продукції. Тепер то ми розуміємо що таке "рускій мір". Це вкрасти: вкрасти наше майбутнє, вкрасти продукцію з підприємства, навіть унітази скручують", - дивується Цкітішвілі.

Він запевнив: "Метінвест" може відстежувати цю продукцію. Тому всі, хто причетні до крадіжок, понесуть відповідальність,

"Ми знаємо номер рулону, марку сталі, у нас є фотофіксація вагонів. Ми можемо відстежити, де спливе кожен лист. У них логіка злодія: якщо я вкрав річ за сто гривень, то продам її за гривню. Раптом хтось купить. Але люди, які могли раніше купити крадене, зараз розуміють: можуть бути переслідування", - пояснив він.

Як відомо, в Ростов вирушило вже третє судно, навантажене вкраденим в Маріуполі металом. Про всі свої крадіжки Росія розповідає у федеральних новинах.

Нагадаємо, раніше "Азовсталь" і ММК ім. Ілліча звернулися до Офісу генерального прокурора з проханням відкрити кримінальне провадження проти російських окупантів, які крадуть металопродукцію з Маріуполя.

Підприємства також надали докази, які свідчать про те, що російські військові і підконтрольні їм терористичні угруповання вивозять з порту продукцію.

Такий грабіж є порушенням ст. 185 і 186 Кримінального кодексу.