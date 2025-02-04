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Оцінки песимістичні: український бізнес очікує скорочення кількості працівників

Україна, Вівторок 04 лютого 2025 14:54
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Оцінки песимістичні: український бізнес очікує скорочення кількості працівників Фото: Кількість працівників Україні буде скорочуватися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ситуація на ринку праці залишається складною. Керівники українських підприємств очікують подальше скорочення чисельності працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування НБУ.

Як зазначили в НБУ, бізнес сезонно послабив оцінки щодо своєї поточної економічної діяльності. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у січні 2025 року становив 41,0 (у грудні 2024 року - 45.9) та був на рівні січня 2024 року.

Оцінки песимістичні: український бізнес очікує скорочення кількості працівників

"Стримуючим чином на динаміку індексу вплинули складна безпекова ситуація, нестача інвестицій у виробничий капітал, потреби в енергоресурсах і робочій силі, зростання виробничих витрат, інфляційні і девальваційні процеси", - йдеться в повідомленні.
Оцінки песимістичні: український бізнес очікує скорочення кількості працівників

Підприємства всіх секторів, залучених до щомісячного опитування, були налаштовані на зменшення обсягів виготовленої продукції/наданих послуг, обсягу будівництва, нових замовлень на продукцію/послуги, у тому числі експортних, а також обсягу товарообороту та обсягу закупівлі товарів для продажу

На тлі стійких очікувань щодо високих темпів зростання закупівельних цін, респонденти продовжили прогнозувати здорожчання цін/тарифів на власну продукцію/послуги.

Збереглися песимістичні оцінки щодо зайнятості. Керівники підприємств усіх секторів і надалі очікують на скорочення загальної чисельності працівників, найсуттєвіше - у будівництві. Натомість у сфері послуг очікувалося сповільнення темпів скорочення персоналу.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 6 до 23 січня 2025 року. В опитуванні взяло участь 519 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.

Нагадаємо, НБУ погіршив прогноз зростання валового внутрішнього валового продукту України у 2025 році з 4,3% до 3,6%. На це вплинула переоцінка потенційного ВВП через подальші втрати виробничих факторів та триваючий вплив обстрілів.

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