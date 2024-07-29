Оцінка нерухомості за новими правилами: як відбувається і що змінилося

Оцінка нерухомого майна за новими правилами

В Україні спростили процес отримання довідки про вартість майна. Фонд державного майна повідомляє, що тепер це можна зробити за допомогою онлайн-сервісу.

Для отримання електронної довідки про оцінку, фізичним та юридичним особам необхідно авторизуватися на сайті evaluation.spfu.gov.ua за допомогою електронного підпису або через ID.GOV.UA. Сервіс дозволяє визначити вартість 18 типів нерухомого майна при здійсненні операцій купівлі-продажу. Після формування документ можна зберегти та надрукувати.

Довідка буде дійсною впродовж 30 календарних днів з дня її формування. Якщо ви не згодні з результатами автоматичної оцінки, то маєте право замовити додаткову оцінку у професійних оцінювачів, однак ця послуга буде платною. Звіт про оцінку майна, складений оцінювачем, реєструється в Єдиній базі та діє протягом 6 місяців з дати оцінки.

До суб’єктів оціночної діяльності (СОД) також є особливі вимоги. Вони повинні реєструватися та реєструвати своїх оцінювачів у складі СОД або за трудовим договором, щоб мати змогу реєструвати звіт про оцінку в Єдиній базі. Реєстрація СОД здійснюється за електронною печаткою СОД, а не за особистим електронним підписом керівника.

Нотаріуси також повинні реєструватися за особистим кваліфікованим електронним підписом для формування витягів з Єдиної бази або звітів про оцінку.

Для чого потрібна оцінка нерухомості

Рієлтор агентства нерухомості Revolution Олександр Герасименко у коментарі для РБК-Україна пояснює, що оцінка нерухомості допомагає у процесі її продажу не занижувати вартість, а також ця процедура допомагає поповнювати бюджет країни

Ринок нерухомості зараз не стабільний. Тому кожного разу спеціалісти з нерухомості проводять аналітику, виводять ринкову вартість, опираючись на продані об’єкти, на аналогічні квартири, щоб відобразити реальну ціну і продати за реальну вартість. Оцінка також робиться для того, щоб ціни на нерухомість не занижувалися і, відповідно, не занижувалися суми податків.

Олександр Герасименко пояснює, що оцінка проводиться безпосередньо перед угодою, без неї неможливо вчинити нотаріальні дії – продати квартиру, будинок, земельну ділянку тощо. Документ про вартість майна робиться протягом одного дня і він залишається дійсним впродовж 6 місяців.

Він також зазначає, що деякі оцінювальні компанії можуть занижувати оцінку, а інші навпаки – завищувати.

Коли необхідно проводити оцінку нерухомості

1.Купівля-продаж нерухомості. Для визначення ринкової вартості майна, що продається або купується, особливо якщо обидві сторони хочуть бути впевненими в справедливості ціни.

2. Іпотечне кредитування. Банки вимагають оцінку нерухомості, що використовується як застава для кредиту, щоб переконатися в її вартості та покритті кредитного ризику.

3. Оподаткування. Для розрахунку податків на майно та земельні ділянки, особливо при зміні власника або передачі майна у спадок.

4. Страхування нерухомості. Страхові компанії використовують оцінку нерухомості для визначення страхових премій і розмірів відшкодувань у разі настання страхового випадку.

5. Спадщина і дарування. Для визначення вартості майна, що передається у спадок або дарується, і розрахунку відповідних податків та зборів.

6. Розділ майна при розлученні. Для справедливого поділу спільно набутого майна між подружжям у разі розлучення.

7. Вирішення майнових спорів. У судових процесах для визначення вартості майна, що є предметом спору, наприклад, у разі банкрутства чи конфіскації.

8. Реконструкція або зміна призначення об'єкта. Для визначення нової вартості майна після проведення капітального ремонту, реконструкції або зміни функціонального призначення об'єкта.

9. Продаж майна на аукціоні. Для встановлення стартової ціни майна, що виставляється на продаж через аукціон.

10. Вихід на ринок новобудов. Для визначення вартості нових об'єктів нерухомості перед введенням їх в експлуатацію і продажем на ринку.