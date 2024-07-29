Оценка недвижимости по новым правилам: как происходит и что изменилось

Оценка недвижимого имущества по новым правилам

В Украине упростили процесс получения справки о стоимости имущества. Фонд государственного имущества сообщает , что теперь это можно сделать с помощью онлайн-сервиса.

Для получения электронной справки об оценке физическим и юридическим лицам необходимо авторизироваться на сайте evaluation.spfu.gov.ua с помощью электронной подписи или через ID.GOV.UA. Сервис позволяет определить стоимость 18 типов недвижимого имущества при совершении сделок купли-продажи. После формирования документ можно сохранить и напечатать.

Справка будет действительна в течение 30 календарных дней со дня ее формирования. Если вы не согласны с результатами автоматической оценки, вы имеете право заказать дополнительную оценку у профессиональных оценщиков, однако эта услуга будет платной. Отчет об оценке имущества, составленный оценщиком, регистрируется в Единой базе и действует в течение 6 месяцев с даты оценки.

К субъектам оценочной деятельности (СОД) также есть особые требования. Они должны регистрироваться и регистрировать своих оценщиков в составе СОД или по трудовому договору, чтобы регистрировать отчет об оценке в Единой базе. Регистрация СОД осуществляется по электронной печати СОД, а не по личной электронной подписи руководителя.

Нотариусы также должны регистрироваться по личной квалифицированной электронной подписи для формирования выписок из Единой базы или отчетов об оценке.

Для чего нужна оценка недвижимости

Риелтор агентства недвижимости Revolution Александр Герасименко в комментарии для РБК-Украина объясняет, что оценка недвижимости помогает в процессе ее продажи не занижать стоимость, а также эта процедура помогает пополнять бюджет страны.

Рынок недвижимости сейчас не стабилен. Поэтому каждый раз специалисты недвижимости проводят аналитику, выводят рыночную стоимость, опираясь на проданные объекты, на аналогичные квартиры, чтобы отразить реальную цену и продать за реальную стоимость. Оценка также производится для того, чтобы цены на недвижимость не занижались и, соответственно, не занижались суммы налогов.

Александр Герасименко объясняет, что оценка проводится непосредственно перед соглашением, без неё невозможно совершить нотариальные действия – продать квартиру, дом, земельный участок. Документ о стоимости имущества делается в течение одного дня и остается действительным в течение 6 месяцев.

Он также отмечает, что некоторые оценочные компании могут занижать оценку, а другие – завышать.

Когда необходимо проводить оценку недвижимости

1.Покупка-продажа недвижимости. Для определения рыночной стоимости продаваемого или покупаемого имущества, особенно если обе стороны хотят быть уверенными в справедливости цены.

2. Ипотечное кредитование. Банки требуют оценки недвижимости, используемой в качестве залога для кредита, чтобы убедиться в ее стоимости и покрытии кредитного риска.

3. Налогообложение. Для расчета налогов на имущество и земельные участки, особенно при смене собственника или передаче имущества по наследству.

4. Страхование недвижимости. Страховые компании используют оценку недвижимости для определения страховых премий и размеров возмещений при наступлении страхового случая.

5. Наследство и дарение. Для определения стоимости имущества, передаваемого по наследству или дарящегося, и расчета соответствующих налогов и сборов.

6. Раздел имущества при разводе. Для справедливого разделения совместно приобретенного имущества между супругами в случае развода.

7. Разрешение имущественных споров. В судебных процессах для определения стоимости имущества, являющегося предметом спора, например, в случае банкротства или конфискации.

8. Реконструкция или изменение назначения объекта. Для определения новой стоимости имущества после капитального ремонта, реконструкции или изменения функционального назначения объекта.

9. Продажа имущества на аукционе. Для установления стартовой цены выставляемого на продажу имущества через аукцион.

10. Выход на рынок новостроек. Для определения стоимости новых объектов недвижимости перед вводом их в эксплуатацию и продажей на рынке.