Отруйний дим стелиться полями. На лінії фронту пошкоджено трубу з аміаком: що відомо

Україна, Четвер 09 жовтня 2025 23:01
UA EN RU
Отруйний дим стелиться полями. На лінії фронту пошкоджено трубу з аміаком: що відомо Фото: витік залишків аміаку на пошкодженій ділянці триватиме кілька днів (facebook.com/DSNSZP)
Автор: Валерій Ульяненко

На Донеччині було пошкоджено магістральний аміакопровід "Тольятті-Одеса" між Русиним Яром і Яблунівкою Іллінівської громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Донецької обласної державної адміністрації в Facebook.

"Транспортування аміаку цією ділянкою зупинене ще з 2014 року. Спостерігається білий дим - це може свідчити про витік залишків аміаку, який триватиме до падіння надлишкового тиску; це може зайняти декілька днів", - йдеться у дописі.

Донецька ОДА наголосила, що життю людей нічого не загрожує. Водночас обстежити місце обстрілу неможливо, оскільки воно знаходиться на тимчасово окупованій території.

Місцевих жителів закликали зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці у разі відчутного запаху.

Раніше сьогодні російське міноборони опублікувало відео з білим димом, який стелиться полем. Росіяни традиційно звинуватили українських військових у нібито підриву аміакопроводу.

Обстріл України 9 жовтня

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 9 жовтня, внаслідок чергового російського удару дронами на Одещині спалахнули масштабні пожежі. Окупанти влучили в порт, п'ятеро людей отримали поранення, відбулося знеструмлення.

За словами голови ОВА, більшість ворожих цілей було знищено силами протиповітряної оборони, проте є пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктури.

Російські окупанти влучили по енергетичному об’єкту ДТЕК на Одещині. Внаслідок обстрілу зафіксовані значні пошкодження.

В ніч на сьогодні РФ атакувала дронами і Чорноморськ Одеської області. В результаті обстрілу місто і навколишні села залишилось без світла.

