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Отримували до 5 000 доларів. У Хмельницькій області групу лікарів затримали за підробку довідок

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Україна, П'ятниця 21 квітня 2023 18:03
Отримували до 5 000 доларів. У Хмельницькій області групу лікарів затримали за підробку довідок Фото: у Хмельницькій області групу лікарів затримали за підробку довідок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Правоохоронці викрили групу лікарів з Хмельницької області, які організували виготовлення підроблених медичних довідок.

Як пише РБК-Україна, про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Як розповіли у відомстві, лікарі підробляли медичні документи зокрема і для громадян, які підлягають мобілізації.

"Фігуранти надавали "послуги" з підготовки та видачі медичних документів, оформлення фіктивних історій хвороб та сприяння в отриманні груп інвалідності. Також виготовляли документи, що надавали можливість ухилитися від військової служби та виїхати за кордон", - сказано в повідомленні.

За свою роботу вони отримували від 2 000 до 5 000 доларів залежно від пакета документів. Посередником між лікарями та пособниками виступала медсестра. Вона реєструвала отримані документи за 100 доларів в день та відповідала за отримання та передачу грошей організатору "схеми".

"Правоохоронці задокументували факт отримання та розподілу між трьома учасниками схеми 4 600 доларів США. Голову лікарської комісії, медсестру та одну з довірених осіб затримали у порядку ст. 208 КПК України", - розповіли в прокуратурі.

Правоохоронці під час обшуків виявили та вилучили гроші в національній та іноземній валюті на загальну суму понад 7 мільйонів гривень.

Нагадаємо, в Одесі СБУ спільно з НАБУ викрили на корупції суддю.

Також раніше ми писали, що в Одеській області на хабарі викрили заступника командира військової частини. Підполковник вимагав 120 тисяч гривень за переведення військового в іншу частину.

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Офіс Генпрокурора Хмельницкая область
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