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Отримувала гроші з РФ: у Молдові главі Гагаузії Гуцул дали 7 років в'язниці

Вівторок 05 серпня 2025 13:13
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Отримувала гроші з РФ: у Молдові главі Гагаузії Гуцул дали 7 років в'язниці Фото: Євгенія Гуцул (instagram.com/evghenia.gutul)
Автор: Константин Широкун

У Молдові голову Гагаузії Євгенію Гуцул засудили до семи років позбавлення волі у справі про незаконне фінансування партії "Шор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Зазначається, що прокуратура Молдови вимагала для Гуцул дев'ять років. За версією антикорупційної прокуратури, глава автономії систематично незаконно ввозила гроші для фінансування партії з Росії.

Справа глави Гагаузії

Нагадаємо, 25 березня в аеропорту Кишинева була затримана глава Гагаузії Євгенія Гуцул. Вона є фігуранткою кримінальної справи за звинуваченням в отриманні грошей з Росії для фінансування забороненої у країні проросійської партії "Шор".

Зазначається, що представники правоохоронних органів забрали у Гуцул паспорт. Пізніше дані щодо затримання глави Гагаузії підтвердила представникам ЗМІ прессекретар Національного центру боротьби з корупцією Молдови Анжела Старінскі.

Майже одразу після затримання Гуцул звернулася до російського диктатора Володимира Путіна з проханням натиснути на владу Молдови, щоб її звільнили.

Де знаходиться Гагаузія

Гагаузія – це автономне територіальне утворення на півдні Молдови, яке утворено з населених пунктів, де понад 50 % мешканців складають гагаузи, а також з тих, де більшість мешканців за результатами референдуму добровільно погодилися увійти до автономії.

За переписом Молдови 2004 року населення Гагаузії становило 155 646 осіб. Тобто 4,6 % населення Молдови мешкає в Гагаузії. У порівнянні з іншими районами Молдови, Гагаузія має відносно високий показник природного приросту населення.

Останніми роками значну допомогу Гагаузії надає Туреччина. За рахунок її коштів у регіоні побудована система водопостачання, що дозволила значною мірою зняти проблему забезпечення якісною водою мешканців населених пунктів всього півдня Молдови.

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