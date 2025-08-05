Отримувала гроші з РФ: у Молдові главі Гагаузії Гуцул дали 7 років в'язниці
У Молдові голову Гагаузії Євгенію Гуцул засудили до семи років позбавлення волі у справі про незаконне фінансування партії "Шор".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
Зазначається, що прокуратура Молдови вимагала для Гуцул дев'ять років. За версією антикорупційної прокуратури, глава автономії систематично незаконно ввозила гроші для фінансування партії з Росії.
Справа глави Гагаузії
Нагадаємо, 25 березня в аеропорту Кишинева була затримана глава Гагаузії Євгенія Гуцул. Вона є фігуранткою кримінальної справи за звинуваченням в отриманні грошей з Росії для фінансування забороненої у країні проросійської партії "Шор".
Зазначається, що представники правоохоронних органів забрали у Гуцул паспорт. Пізніше дані щодо затримання глави Гагаузії підтвердила представникам ЗМІ прессекретар Національного центру боротьби з корупцією Молдови Анжела Старінскі.
Майже одразу після затримання Гуцул звернулася до російського диктатора Володимира Путіна з проханням натиснути на владу Молдови, щоб її звільнили.
Де знаходиться Гагаузія
Гагаузія – це автономне територіальне утворення на півдні Молдови, яке утворено з населених пунктів, де понад 50 % мешканців складають гагаузи, а також з тих, де більшість мешканців за результатами референдуму добровільно погодилися увійти до автономії.
За переписом Молдови 2004 року населення Гагаузії становило 155 646 осіб. Тобто 4,6 % населення Молдови мешкає в Гагаузії. У порівнянні з іншими районами Молдови, Гагаузія має відносно високий показник природного приросту населення.
Останніми роками значну допомогу Гагаузії надає Туреччина. За рахунок її коштів у регіоні побудована система водопостачання, що дозволила значною мірою зняти проблему забезпечення якісною водою мешканців населених пунктів всього півдня Молдови.