Получала деньги из РФ: в Молдове главе Гагаузии Гуцул дали 7 лет тюрьмы

В Молдове главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии "Шор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

Отмечается, что прокуратура Молдовы требовала для Гуцул девять лет. По версии антикоррупционной прокуратуры, глава автономии систематически незаконно ввозила деньги для финансирования партии из России.

Дело главы Гагаузии

Напомним, 25 марта в аэропорту Кишинева была задержана глава Гагаузии Евгения Гуцул. Она является фигуранткой уголовного дела по обвинению в получении денег из России для финансирования запрещенной в стране пророссийской партии "Шор".

Отмечается, что представители правоохранительных органов забрали у Гуцул паспорт. Позже данные о задержании главы Гагаузии подтвердила представителям СМИ пресс-секретарь Национального центра борьбы с коррупцией Молдовы Анжела Старински.

Почти сразу после задержания Гуцул обратилась к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой надавить на власти Молдовы, чтобы ее освободили.