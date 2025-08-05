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Получала деньги из РФ: в Молдове главе Гагаузии Гуцул дали 7 лет тюрьмы

Вторник 05 августа 2025 13:13
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Получала деньги из РФ: в Молдове главе Гагаузии Гуцул дали 7 лет тюрьмы Фото: Евгения Гуцул (instagram.com/evghenia.gutul)
Автор: Константин Широкун

В Молдове главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии "Шор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Отмечается, что прокуратура Молдовы требовала для Гуцул девять лет. По версии антикоррупционной прокуратуры, глава автономии систематически незаконно ввозила деньги для финансирования партии из России.

Дело главы Гагаузии

Напомним, 25 марта в аэропорту Кишинева была задержана глава Гагаузии Евгения Гуцул. Она является фигуранткой уголовного дела по обвинению в получении денег из России для финансирования запрещенной в стране пророссийской партии "Шор".

Отмечается, что представители правоохранительных органов забрали у Гуцул паспорт. Позже данные о задержании главы Гагаузии подтвердила представителям СМИ пресс-секретарь Национального центра борьбы с коррупцией Молдовы Анжела Старински.

Почти сразу после задержания Гуцул обратилась к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой надавить на власти Молдовы, чтобы ее освободили.

Где находится Гагаузия

Гагаузия - это автономное территориальное образование на юге Молдовы, которое образовано из населенных пунктов, где более 50 % жителей составляют гагаузы, а также из тех, где большинство жителей по результатам референдума добровольно согласились войти в автономию.

По переписи Молдовы 2004 года население Гагаузии составляло 155 646 человек. То есть 4,6 % населения Молдовы проживает в Гагаузии. По сравнению с другими районами Молдовы, Гагаузия имеет относительно высокий показатель естественного прироста населения.

В последние годы значительную помощь Гагаузии оказывает Турция. За счет ее средств в регионе построена система водоснабжения, позволившая в значительной степени снять проблему обеспечения качественной водой жителей населенных пунктов всего юга Молдовы.

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