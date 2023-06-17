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Отримувачі субсидій можуть швидко отримати інформацію про рішення: як це зробити

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Україна, Субота 17 червня 2023 15:03
Отримувачі субсидій можуть швидко отримати інформацію про рішення: як це зробити Фото: рішення про субсидії можна буде отримати на сайті ПФУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України реалізував можливість перегляду повідомлень про результати прийнятих рішень щодо призначення / непризначення / відмову у призначенні житлових субсидій. Це можна зробити на сайті ПФУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними прес-служби, повідомлення розміщується в особистому кабінеті заявника на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України .

Для того щоб ознайомитись з інформацією про призначену житлову субсидію, необхідно зробити кілька кроків.

  • Крок 1. Зайдіть на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.
  • Крок 2. Авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія.Підпису, або ID.GOV.UA. Увійдіть в особистий кабінет.
  • Крок 3. У меню зліва оберіть рубрику "Мої повідомлення".
  • Крок 4. У вікні, яке з’явиться на екрані, перейдіть у "Індивідуальні повідомлення" та ознайомтесь з текстом повідомлення про прийняте рішення щодо житлової субсидії.
  • Отримувачі субсидій можуть швидко отримати інформацію про рішення: як це зробити

Субсидії в Україні

У держбюджеті на субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у 2023 році передбачено 24,4 млрд грн. Очікується, що 1,7 млн сімей отримають таку допомогу. Середній розмір становитиме 1 189,3 гривень.

У червні Кабінет міністрів затвердив проведення експериментального проекту зі спрощення процедури звернення громадян за житловою субсидією та швидкого рішення щодо надання.

Постанова звільнить громадян від потреби збирати довідки та заповнювати декларації для призначення субсидій.

Потрібно буде лише подати спрощену заяву через сайт ПФУ. Далі органи Пенсійного фонду з офіційних джерел інформації самостійно здійснять збір та обробку відомостей, необхідних для призначення виплати.

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