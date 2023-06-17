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Получатели субсидий могут быстро получить информацию о решении: как это сделать

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Украина, Суббота 17 июня 2023 15:03
Получатели субсидий могут быстро получить информацию о решении: как это сделать Фото: решение о субсидиях можно будет получить на сайте ПФУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины реализовал возможность просмотра сообщений о результатах принятых решений о назначении / неназначении / отказе в назначении жилищных субсидий. Это можно сделать на сайте ПФУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

По данным пресс-службы, сообщение размещается в личном кабинете заявителя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Чтобы ознакомиться с информацией о назначенной жилищной субсидии, необходимо сделать несколько шагов.

  • Шаг 1. Зайдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
  • Шаг 2. Авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Действие. Подписи, или ID.GOV.UA. Войдите в личный кабинет.
  • Шаг 3. В меню слева выберите рубрику "Мои сообщения".
  • Шаг 4. В появившемся окне на экране перейдите в "Индивидуальные сообщения" и ознакомьтесь с текстом сообщения о принятом решении о жилищной субсидии.

Получатели субсидий могут быстро получить информацию о решении: как это сделать

Субсидии в Украине

В госбюджете на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году предусмотрено 24,4 млрд грн. Ожидается, что 1,7 миллиона семей получат такую помощь. Средний размер составит 1189,3 гривен.

В июне Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта по упрощению процедуры обращения граждан за жилищной субсидией и ускорению решений о предоставлении.

Постановление освободит граждан от необходимости собирать справки и заполнять декларации для назначения субсидий.

Надо будет только подать упрощенное заявление через сайт ПФУ. Далее органы Пенсионного фонда из официальных источников информации самостоятельно проведут сбор и обработку сведений, необходимых для назначения выплаты.

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