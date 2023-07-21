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Получает громкие приветствия. В оккупированном Токмаке раздались взрывы, - Федоров

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Токмак, Пятница 21 июля 2023 21:52
Получает громкие приветствия. В оккупированном Токмаке раздались взрывы, - Федоров Фото: в Токмаке раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Во временно оккупированной части Запорожской области раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Токмак получает громкие поздравления", - написал Федоров.

Он сообщил, что, по словам местных жителей, звуки взрывов слышал весь город.

Ситуация в Токмаке

Российские захватчики оккупировали город Токмак в самом начале полномасштабной войны в феврале 2022 года. Однако в оккупированной части Запорожской области хорошо развито движение Сил сопротивления. Поэтому, в частности, и в Токмаке взрывы раздаются довольно часто.

Получает громкие приветствия. В оккупированном Токмаке раздались взрывы, - ФедоровФото: Токмак, Запорожская область (deepstatemap.live)

В ходе таких инцидентов взрываются места базирования оккупантов, склады боеприпасов, места хранения техники.

Так, 11 июля местные партизаны сообщили, что под Токмаком было около четырех взрывов.

Кроме того, Bellingcat сообщило, что россияне построили дамбу в окрестностях Токмака. Она расположена вдоль российской оборонительной линии, огибающей город.

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Запорожская область Взрыв Война России против Украины
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