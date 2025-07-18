Отримав реальний термін: в Узбекистані судили "вагнерівця" за участь у війні проти України

В Узбекистані до 3 років і 6 місяців ув'язнення засудили 59-річного жителя Кашкадар'їнської області, який воював у складі ПВК "Вагнера" на війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UzNews.
Згідно з матеріалами справи, у лютому 2020 року чоловік, чиє ім’я не називають, поїхав на заробітки до Москви, де його затримали за звинуваченням у вбивстві сусіда по гуртожитку. У серпні 2021 року російський суд засудив його до дев'яти років позбавлення волі.
У вересні 2022 року його вже завербували представники ПВК "Вагнера", пообіцявши щомісячну зарплату у розмірі 100 тисяч рублів, російське громадянство і помилування. У складі цього угруповання він брав участь у бойових діях на боці РФ. Через шість місяців служби його помилували.
Цікаво, що до березня 2025 року він працював у Москві, після чого повернувся до Узбекистану і з'явився з повинною в регіональне управління Служби державної безпеки. Щодо нього порушили кримінальну справу за фактом найманства. Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років і шести місяців обмеження волі.
Нагадаємо, нещодавно у Британії трьох чоловіків визнали винними в підпалі складу, пов’язаного з постачанням допомоги Україні. Вони діяли на замовлення ПВК "Вагнера".
Пожежа, що сталася минулого року у промисловій зоні на сході Лондона, була спрямована проти двох об’єктів. Один із них належав компанії, яка займалася доставкою вантажів до України, зокрема супутникового обладнання Starlink.
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