Отримав реальний термін: в Узбекистані судили "вагнерівця" за участь у війні проти України

Згідно з матеріалами справи, у лютому 2020 року чоловік, чиє ім’я не називають, поїхав на заробітки до Москви, де його затримали за звинуваченням у вбивстві сусіда по гуртожитку. У серпні 2021 року російський суд засудив його до дев'яти років позбавлення волі.

Служба у ПВК "Вагнера"

У вересні 2022 року його вже завербували представники ПВК "Вагнера", пообіцявши щомісячну зарплату у розмірі 100 тисяч рублів, російське громадянство і помилування. У складі цього угруповання він брав участь у бойових діях на боці РФ. Через шість місяців служби його помилували.

Прийшов з повинною

Цікаво, що до березня 2025 року він працював у Москві, після чого повернувся до Узбекистану і з'явився з повинною в регіональне управління Служби державної безпеки. Щодо нього порушили кримінальну справу за фактом найманства. Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років і шести місяців обмеження волі.