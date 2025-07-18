Получил реальный срок: в Узбекистане судили "вагнеровца" за участие в войне против Украины

Согласно материалам дела, в феврале 2020 года мужчина, чье имя не называется, уехал на заработки в Москву, где его задержали по обвинению в убийстве соседа по общежитию. В августе 2021 года российский суд приговорил его к девяти годам лишения свободы.

Служба в ЧВК "Вагнера"

В сентябре 2022 года его уже завербовали представители ЧВК "Вагнера", пообещав ежемесячную зарплату в размере 100 тысяч рублей, российское гражданство и помилование. В составе этой группировки он участвовал в боевых действиях на стороне РФ. Через шесть месяцев службы его помиловали.

Пришел с повинной

Интересно, что до марта 2025 года он работал в Москве, после чего вернулся в Узбекистан и явился с повинной в региональное управление Службы государственной безопасности. В отношении него возбудили уголовное дело по факту наемничества. Суд назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев ограничения свободы.