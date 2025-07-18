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Получил реальный срок: в Узбекистане судили "вагнеровца" за участие в войне против Украины

Фото: в Узбекистане судили "вагнеровца" за участие в войне против Украины (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

В Узбекистане к 3 годам и 6 месяцам заключения приговорили 59-летнего жителя Кашкадарьинской области, который воевал в составе ЧВК "Вагнера" на войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UzNews.

Согласно материалам дела, в феврале 2020 года мужчина, чье имя не называется, уехал на заработки в Москву, где его задержали по обвинению в убийстве соседа по общежитию. В августе 2021 года российский суд приговорил его к девяти годам лишения свободы.

Служба в ЧВК "Вагнера"

В сентябре 2022 года его уже завербовали представители ЧВК "Вагнера", пообещав ежемесячную зарплату в размере 100 тысяч рублей, российское гражданство и помилование. В составе этой группировки он участвовал в боевых действиях на стороне РФ. Через шесть месяцев службы его помиловали.

Пришел с повинной

Интересно, что до марта 2025 года он работал в Москве, после чего вернулся в Узбекистан и явился с повинной в региональное управление Службы государственной безопасности. В отношении него возбудили уголовное дело по факту наемничества. Суд назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев ограничения свободы.

 

Напомним, недавно в Британии трех мужчин признали виновными в поджоге склада, связанного с поставками помощи Украине. Они действовали по заказу ЧВК "Вагнера".

Пожар, произошедший в прошлом году в промышленной зоне на востоке Лондона, был направлен против двух объектов. Один из них принадлежал компании, которая занималась доставкой грузов в Украину, в частности спутникового оборудования Starlink.

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