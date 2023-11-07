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Отримав чіткий сигнал. Кулеба натякнув на позитивний звіт Єврокомісії щодо України

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Європейська комісія дала чіткий сигнал, що Україна рухається до відкриття переговорів щодо членства у Євросоюзі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України у Facebook.

"Я не можу вдаватися в деталі... Але чіткий сигнал, який я отримав від усіх співрозмовників, завтра на засіданні Єврокомісії прийматимуть остаточне рішення, такий - Україна рухається до рішення Європейської ради у грудні цього року про відкриття переговорів", - розповів Кулеба за підсумками переговорів у Єврокомісії.

Він зазначив, що якщо не трапиться жодних форсмажорів, то вступні переговори розпочнуться у грудні. Для цього в Україні та Євросоюзі є політична воля.

При цьому Кулеба прокоментував чутки про те, що наша країна виконала лише чотири з семи рекомендацій ЄК для відкриття вступних переговорів. За його словами, Єврокомісія "не мислить такими категоріями як одна з семи або дві з семи".

"Суть у кінцевому результаті. Коли ми концентруємося на тому, скільки рекомендацій виконала Україна, ми відводимо дискусію від головного - є результат чи ні. У мене є підстави вважати, що результат буде", - наголосив міністр.

За словами глави МЗС, вкидання про виконання Україною не всіх рекомендацій є спробою "перетворити перемогу, яка наближається, на "зраду".

"Це неправильно, українцям не потрібно на це вестись", - резюмував чиновник.

Що передувало

Нагадаємо, раніше видання "Радіо Свобода" повідомляло про те, що Україна виконала чотири з семи рекомендацій, які необхідні для початку переговорів щодо вступу нашої країни до ЄС.

За інформацією журналістів, виконаними вважаються: реформа Конституційного суду; продовження судової реформи; боротьба з відмиванням коштів; узгодження аудіовізуального законодавства з європейським.

При цьому нашій країні ще слід впровадити: антикорупційну реформу, включаючи призначення керівника САП; здійснення антиолігархічного закону; погодження змін законодавства про нацменшини.

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МЗС УкраїниДмитро Кулеба