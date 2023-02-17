UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Отримання повістки не означає негайної відправки на фронт, - Гуменюк

Фото: Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Те, що громадянин України отримав повістку, не означає того, що його негайно відправлять на передову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівницю пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталію Гуменюк в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Отримання повістки не означає негайного відправлення на фронт. Це, знов-таки, розганяння пропагандистськими джерелами такого наративу, що відразу схоплений на вулиці опиняється в окопі. Це абсолютна неправда", - сказала вона.

Спершу у центрах комплектування мають вивірити дані людей. Далі відбувається проходження медичної комісії. При цьому в ході комісії може виявитися, що людина не підлягає мобілізації.

Другим етапом є уточнення обставин, що можуть стати підставою для відтермінування. Так, велика кількість людей має бронь, хтось має трьох дітей і є опікуном, тобто має законні підстави, щоб не опинитися в мобілізаційному ресурсі. Проте для з’ясування таких обставин необхідно з’явитися в ТЦК та подати про себе дані.

"Не сперечатися, а поставитися з розумінням до цього, що в принципі центри комплектування вийшли назустріч вам. Дуже багато хто, до речі, каже: а я не знав, що треба з’являтися і поновляти", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому в Україні почали частіше роздавати повістки.

РБК-Україна розповідало, хто має право на відстрочку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Україні