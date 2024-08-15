Получили задание от РФ. Полиция задержала трех подозреваемых в поджоге машин военных

Правоохранители задержали лиц, которые поджигали авто военных в Харькове и на Прикарпатье. Как оказалось, правонарушители действовали по приказам РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

"Служба безопасности и Национальная полиция задержали еще трех молодых людей, которые по заданию РФ жгли военные внедорожники Сил обороны в разных регионах Украины", - сообщили правоохранители.

По данным следствия, подрывную деятельность фигурантов координировали российские спецслужбы, обещавшие деньги за уничтоженные автомобили украинских защитников.

Для совершения поджогов злоумышленники использовали легковоспламеняющиеся смеси, а затем фиксировали возгорание на камеры собственных телефонов для "отчетности" перед оккупантами.

Так, в Ивано-Франковской области задержан 15-летний местный житель и его 18-летний родственник, которые подожгли три внедорожника ВСУ, проходивших техобслуживание после выполнения боевых заданий на передовой.

Правоохранители установили, что молодые люди объезжали на велосипедах территорию района, где отслеживали авто украинских войск. После обнаружения потенциальных целей злоумышленники фотографировали их и отправляли на согласование заказчику.

Затем по инструкции "куратора" фигуранты изготовляли легковоспламеняющуюся смесь, обливали военные авто и поджигали.

В Харькове был задержан 22-летний контрактник-дезертир, который самовольно покинул воинскую часть и скрывался в областном центре.

Фигурант активно искал "легкий заработок" на Telegram-каналах. На одном из таких интернет-ресурсов на новолуния "вышел" представитель российской разведки и предложил ему деньги в обмен на сотрудничество.

По указанию врага молодой человек в течение одной ночи поджег сразу шесть внедорожников украинских войск.

Правоохранители задержали его, когда он пытался скрыться с места преступления.

В настоящее время оба злоумышленника находятся под стражей. Им грозит от 8 до 10 лет тюрьмы. Кроме того, решается вопрос привлечения к ответственности несовершеннолетнего фигуранта.