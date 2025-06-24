Отримали SMS про блокування картки? Як українців атакують шахраї і що робити

Зловмисники масово розсилають повідомлення з фішинговими посиланнями - зокрема, про нібито заблоковані банківські картки, грошову допомогу або зламані акаунти у соцмережах.

РБК-Україна із посиланням на Патрульну поліцію Київської області розповідає, як вберегти свої дані від шахраїв.

Правоохоронці зазначають, що у таких повідомленнях зазвичай пропонують перейти за посиланням і ввести особисті дані, нібито для підтвердження інформації. У результаті шахраї отримують доступ до облікових записів або фінансів жертви.

Це один із найпоширеніших видів кіберзлочинів. Шахраї видають себе за банки, держустанови чи платформи соцмереж, щоб виманити у жертви паролі, логіни, дані банківських карт або навіть SIM-картки.

Як захистити себе:

не переходьте за підозрілими посиланнями, блокуйте і скаржтесь на джерело;

не розголошуйте особисті чи банківські дані;

використовуйте складні паролі та різні для кожного акаунта;

увімкніть двофакторну аутентифікацію там, де це можливо;

захистіть свій номер телефону - забороніть віддалений перевипуск SIM-карт або перейдіть на контрактну форму обслуговування;

скачуйте програми лише з офіційних джерел, оновлюйте систему й використовуйте антивірус.

У разі, якщо ви стали жертвою фішингу, негайно телефонуйте 102 або зверніться до кіберполіції на сайті: cyberpolice.gov.ua.