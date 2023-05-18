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Отримали "посади" від окупантів. У Луганській області викрили ще двох колаборантів

Фото: двом колаборантам з Луганської області оголосили підозру (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили ще двох колаборантів з Луганської області. Їм оголосили підозру за співпрацю з окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Одним з колаборантів виявився колишній правоохоронець зі Старобільського району. Він почав співпрацювати з росіянами після початку повномасштабного вторгнення. Колаборант отримав "посаду" в окупаційному органі, а саме у так званій "прокуратурі Старобільського району ЛНР".

Інший зрадник, житель Луганська, перейшов на бік окупантів у 2014 році. Раніше чоловік працював у Міністерстві внутрішніх справ України.

Колаборант обіймає керівні посади у так званому "Міністерстві внутрішніх справ ЛНР". Раніше зраднику оголосили підозру за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 ККУ).

Обом зловмисникам повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 ККУ).

Нагадаємо, СБУ викрила колишнього податківця у Запорізькій області, який для ФСБ шпигував за українськими військовими.

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Офіс ГенпрокурораколаборантдержзрадаЛуганськ