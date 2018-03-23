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Отравление Скрипаля: еще пять стран ЕС намерены выслать российских дипломатов

НовостиПолитика    23.03.2018 - 09:39
Фото: страны ЕС рассматривают высылку дипломатов РФ (flickr.com european/parliament)
Фото: страны ЕС рассматривают высылку дипломатов РФ (flickr.com european/parliament)

На отравление Скрипаля могут отреагировать высылкой дипломатов Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва

В связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля вслед за Британией выслать российских дипломатов могут Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва, передает The Guardian со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что накануне на саммите ЕС в Брюсселе лидеры блока обсуждали ответные действия на отравление Скрипаля. Лидеры стран ЕС согласились с точкой зрения Британии о том, что к отравлению причастны российские власти.

"Великобритания, Германия и Франция подтвердили, что другого правдоподобного объяснения, кроме того, что ответственность за отравление Скрипаля несет Россия, нет", - отметил источник и подчеркнул, что лидеры этих стран договорились отреагировать на действия РФ.

Также сообщается, что высылку российских дипломатов допускают президент Литвы Даля Грибаускайте и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Кроме того, переда саммитом в Брюсселе премьер Греции Алексис Ципрас выразил солидарность с Британией, но призвал объективно расследовать отравление Скрипаля.

Напомним, ранее Евросовет поддержал обвинения Британии против Российской Федерации по делу об отравлении Скрипаля.

 

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Теги: Евросоюз, Российская Федерация, отравление, дипломаты
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