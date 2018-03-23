Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Отруєння Скрипаля: ще п'ять країн ЄС мають намір вислати російських дипломатів

НовиниПолітика    23.03.2018 - 09:39
Фото: країни ЄС розглядають висилку дипломатів РФ (flickr.com european/parliament)
Фото: країни ЄС розглядають висилку дипломатів РФ (flickr.com european/parliament)

На отруєння Скрипаля можуть відреагувати висилкою дипломатів Франція, Польща, Естонія, Латвія і Литва

У зв'язку з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля слідом за Британією вислати російських дипломатів можуть Франція, Польща, Естонія, Латвія і Литва, передає The Guardian з посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що напередодні на саміті ЄС в Брюсселі лідери блоку обговорювали дії у відповідь на отруєння Скрипаля. Лідери країн ЄС погодилися з точкою зору Британії про те, що до отруєння причетна російська влада.

"Великобританія, Німеччина і Франція підтвердили, що іншого правдоподібного пояснення, крім того, що відповідальність за отруєння Скрипаля несе Росія, немає", - відзначило джерело і підкреслило, що лідери цих країн домовилися відреагувати на дії РФ.

Також повідомляється, що висилання російських дипломатів допускають президент Литви Даля Грібаускайте і прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш. Крім того, перед самітом в Брюсселі прем'єр Греції Алексіс Ціпрас висловив солідарність з Британією, але закликав об'єктивно розслідувати отруєння Скрипаля.

Нагадаємо, раніше Єврорада підтримала звинувачення Британії проти Російської Федерації у справі про отруєння Скрипаля.

 

В ЄС вирішили відкликати посла з Росії
Теги: Евросоюз, Російська Федерація, отравление, дипломаты
Під Києвом вчителька прямо на уроці грубо принизила учня (відео)
"Не хоче мати нічого спільного": королева Єлизавета II назвала дружину свого сина "аморальною жінкою"
"Зверніть на мене увагу": Женя Галич зробив несподівану пропозицію Тіні Кароль
На Закарпатті заборонили носити маски і балаклави
On Top