Отруєння Скрипаля: ще п'ять країн ЄС мають намір вислати російських дипломатів

На отруєння Скрипаля можуть відреагувати висилкою дипломатів Франція, Польща, Естонія, Латвія і Литва

У зв'язку з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля слідом за Британією вислати російських дипломатів можуть Франція, Польща, Естонія, Латвія і Литва, передає The Guardian з посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що напередодні на саміті ЄС в Брюсселі лідери блоку обговорювали дії у відповідь на отруєння Скрипаля. Лідери країн ЄС погодилися з точкою зору Британії про те, що до отруєння причетна російська влада.

"Великобританія, Німеччина і Франція підтвердили, що іншого правдоподібного пояснення, крім того, що відповідальність за отруєння Скрипаля несе Росія, немає", - відзначило джерело і підкреслило, що лідери цих країн домовилися відреагувати на дії РФ.

Також повідомляється, що висилання російських дипломатів допускають президент Литви Даля Грібаускайте і прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабиш. Крім того, перед самітом в Брюсселі прем'єр Греції Алексіс Ціпрас висловив солідарність з Британією, але закликав об'єктивно розслідувати отруєння Скрипаля.

Нагадаємо, раніше Єврорада підтримала звинувачення Британії проти Російської Федерації у справі про отруєння Скрипаля.