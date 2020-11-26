ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Отравление Навального: следы "Новичка" нашли еще на нескольких предметах

Германия, Четверг 26 ноября 2020 02:37
Отравление Навального: следы "Новичка" нашли еще на нескольких предметах
Фото: Алексей Навальный (instagram)
Автор: РБК-Украина

Немецкие эксперты обнаружили следы нервно-паралитического агента "Новичок", которым отравили российского оппозиционера Алексея Навального, на еще нескольких вещах. До этого вещество нашли на бутылке с водой.

Об этом говорится в заявлении федерального правительства на запрос депутатов партии "Альтернатива для Германии".

На вопрос депутатов: "есть ли, насколько известно федеральному правительству, в деле Навального, кроме бутылки с водой, другие предметы со следами "Новичка"?"; ответ был: "Да".

Всего в запросе содержится 76 вопросов, многие из них касаются упомянутой бутылки.

Напомним, немецкие военные токсикологи выяснили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен боевым веществом класса "Новичок". Использование этой отравы попадает под действие Конвенции о запрете химического оружия.

Навальный впал в кому 20 августа, во время госпитализации в российском Омске местные врачи заявили, что рабочий диагноз - нарушение обмена веществ. Медики не нашли в организме оппозиционера яда, по инициативе семьи его перевели в клинику "Шарите" в Берлине. В сентябре Навального вывели из комы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Навальный

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь