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Отруєння Навального: сліди "Новічка" знайшли ще на кількох предметах

Німеччина, Четвер 26 листопада 2020 02:37
Отруєння Навального: сліди "Новічка" знайшли ще на кількох предметах
Фото: Олексій Навальний (instagram)
Автор: РБК-Україна

Німецькі експерти виявили сліди нервово-паралітичного агенту "Новічок", яким отруїли російського опозиціонера Олексія Навального, на ще кількох речах. До цього речовину знайшли на пляшці з водою.

Про це йдеться в заяві федерального уряду на запит депутатів партії "Альтернатива для Німеччини".

На запитання депутатів: "Чи є, наскільки відомо федеральному уряду, у справі Навального, крім пляшки з водою, інші предмети зі слідами "Новічка"?"; відповідь була: "Так".

Всього у запиті міститься 76 питань, багато з них стосуються згаданої пляшки.

Нагадаємо, німецькі військові токсикологи з'ясували, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний бойовою речовиною класу "Новічок". Використання цієї отрути потрапляє під дію Конвенції про заборону хімічної зброї.

Навальний впав у кому 20 серпня, під час госпіталізації в російському Омську місцеві лікарі заявили, що робочий діагноз - порушення обміну речовин. Медики не знайшли в організмі опозиціонера отрути, за ініціативи сім'ї його перевели до клініки "Шаріте" в Берліні. У вересні Навального вивели з коми.

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