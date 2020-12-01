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Отравление Навального "Новичком" признали 56 стран мира, выразив доверие ОЗХО

Вторник 01 декабря 2020 02:22
Отравление Навального "Новичком" признали 56 стран мира, выразив доверие ОЗХО
Фото: Алексей Навальный (facebook.com)
Автор: Инна Собора

Доверие к выводу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что российского оппозиционера отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", выразили 56 стран-участниц организации. Всего их 193.

Об этом пишет DW.

К заявлению присоединились, в частности, все страны ЕС, Украина, Норвегия, Албания, Черногория, Австралия, США, Канада, Новая Зеландия и другие. Документ был представлен на 25-й сессии Конференции государств-участников ОЗХО.

Страны-участники также выразили "озабоченность" тем, что вещество того же типа было применено против бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году.

"Использование химического оружия недопустимо ни при каких обстоятельствах и вызывает опасение", - говорится в заявлении.

Страны призвали Россию к оперативному и прозрачному расследованию факта отравления Навального.

Напомним, ОЗХО передала Германии доклад, который касается отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Эксперты организации обнаружили в крови и моче Навального биомаркеры ингибиторы холинэстеразы. Вещество в организме Навального аналогичное по характеристикам "Новичку".

Впоследствии Москва обвинила в предвзятости результаты экспертиз ОЗХО.

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