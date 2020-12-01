Отруєння Навального "Новачком" визнали 56 країн світу, висловивши довіру ОЗХЗ

Фото: Олексій Навальний (facebook.com)

Довіру до висновку Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) про те, що російського опозиціонера отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новачок", висловили 56 країн-учасниць організації. Всього їх 193.

Про це пише DW.

До заяви приєдналися, зокрема, всі країни ЄС, Україна, Норвегія, Албанія, Чорногорія, Австралія, США, Канада, Нова Зеландія та інші. Документ, був представлений на 25-й сесії Конференції держав-учасниць ОЗХЗ.

Країни-учасниці також висловили "занепокоєння" тим, що речовина того ж типу була застосована проти колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері в 2018 році.

"Використання хімічної зброї неприпустиме за жодних обставин і викликає побоювання", - йдеться в заяві.

Країни закликали Росію до оперативного та прозорого розслідування факту отруєння Навального.

Нагадаємо, ОЗХЗ передала Німеччині доповідь, що стосується отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Експерти організації виявили в крові та сечі Навального біомаркери інгібітори холінестерази. Речовина в організмі Навального аналогічна за характеристиками "Новачку".

Згодом Москва звинуватила в упередженості результати експертиз ОЗХЗ.