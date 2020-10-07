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Россия отреагировала на выводы ОЗХО по отравлению Навального

Москва, Среда 07 октября 2020 02:35
Россия отреагировала на выводы ОЗХО по отравлению Навального
Фото: МИД России (twitter.com/MID_RF)
Автор: Артур Родивилов

Россия собирается представить свое видение ситуации со взаимодействием Германии и секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в деле об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Россия не будет оправдываться.

Такое заявление опубликовала пресс-служба МИД России.

В МИД пообещали предоставить государствам - участникам ОЗХО "хронологию закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля".

"Фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками вкупе с руководством технического секретариата ОЗХО, получила свое продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию", - сказано в сообщении.

Организация по запрещению химического оружия передала Германии доклад, касающийся отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Эксперты организации обнаружили в крови и моче Навального биомаркеры ингибитора холинэстеразы.

В ОЗХО заявили, что вещество в организме Навального аналогичное по характеристикам "Новичку", но ранее в списках запрещенных химикатов не значившееся.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что если ОЗХО подтвердит отравления оппозиционера Алексея Навального боевым ядом "Новичок", России не удастся избежать санкций.

Кроме того, Навальный заявил, что за его отравлением стоит президент России Владимир Путин.

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