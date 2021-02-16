Отруєння ліцеїсток в Боярці: підозрюють зв'язок з інтернет-іграми

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба відреагував на отруєння ліцеїсток в Боярці (Київська область). Він підозрює, що до інциденту можуть бути причетні небезпечні інтернет-ігри.

Про це Кулеба написав на сторінці у Facebook .

"За попередніми даними, є підозра, що ці випадки пов'язані з небезпечними "іграми", які поширюються в Інтернеті", - заявив він.

Кулеба закликав батьків провести з дітьми пояснювальну роботу щодо небезпечності таких "ігор".

"Поясніть, що "розваги" онлайн несуть небезпечні, а часом - невідворотні наслідки в реальному житті", - додав уповноважений.

Інцидент, який стався у Боярці, вже розслідує поліція. Правоохоронці встановили, що дівчата вжили по 40 таблеток "Дротаверину" після перегляду відео в одній із популярних соціальних мереж. Поліція вже встановила провізорів, які продали медичний препарат неповнолітнім дівчатам.

"Враховуючи те, що "Дротаверин" відпускається без рецепту слідчі невідкладно направили листи до Держлікслужби України щодо законності продажу лікарських препаратів дітям та до Департаменту охорони здоров’я Київської ОДА щодо запобігання таким порушенням у майбутньому", - зазначили в поліції.