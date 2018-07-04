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Отравление в детском лагере: в Минздраве уточнили информацию о состоянии девочки в коме

НовостиОбщество    04.07.2018 - 14:32
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Состояние ребенка не связано с отравлением

Состояние девочки, которая после инцидента с отравлением детей в лагере "Славутич" в Киевской области попала в "Охматдет" и находится сейчас в коме, тяжелое, но стабильное. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения в Twitter.

Однако, в Министерстве уточнили, что состояние ребенка не связано с отравлением.

"Обновленная информация о случаях отравления детей в лагере "Славутич". Состояние ребенка, находящегося в НДСБ "ОХМАДЕТ" стабильное, тяжелое. Он не связан с отравлением", - отметили в Минздраве.

Напомним, стало известно, что в частном детском лагере "Славутич" Переяслав-Хмельницкого района Киевской области 12 детей отравились йогуртами, которые воспитатели хранили без соблюдения сроков потребления и при высокой температуре.

Недавно в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" рассказали, что состояние ребенка, который отравился в детском лагере в Киевской области, крайне тяжелое, девочка до сих пор находится в коме.

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Теги публикации: отравление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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