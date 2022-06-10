Когда отпустят курс гривны к доллару: в НБУ назвали условия

"Если говорить о перспективах, то безналичный курс валют зафиксирован для экспортеров и импортеров. Для того чтобы произошел переход к рыночному ценообразованию надо, чтобы рынок мог сам себя сбалансировать", - сказала она.

По ее словам, для этого должны быть очень важные предпосылки. Одна из них - это возврат налогов и пошлин на импорт, которые были отменены в первые дни войны.

"Увеличение налогов на импорт мы ожидаем уменьшит объем этого критического импорта и таким образом уменьшит давление на золотовалютные резервы. Это одна из предпосылок, после которой мы сможем рассматривать постепенный возврат к рыночному ценообразованию", - сказала она.

По ее словам, в любом случае такой возврат к рыночному ценообразованию будет очень постепенным, чтобы не было шока для экономики и чтобы защитить критические потребности Украины.