UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда отпустят курс гривны к доллару: в НБУ назвали условия

Фото: первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины планирует отказаться от курса гривны к доллару, который с начала войны зафиксирован на уровне 29,25 гривен. Для этого для начала нужно вернуть налоги на импорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой во время телемарафона.

"Если говорить о перспективах, то безналичный курс валют зафиксирован для экспортеров и импортеров. Для того чтобы произошел переход к рыночному ценообразованию надо, чтобы рынок мог сам себя сбалансировать", - сказала она.

По ее словам, для этого должны быть очень важные предпосылки. Одна из них - это возврат налогов и пошлин на импорт, которые были отменены в первые дни войны.

"Увеличение налогов на импорт мы ожидаем уменьшит объем этого критического импорта и таким образом уменьшит давление на золотовалютные резервы. Это одна из предпосылок, после которой мы сможем рассматривать постепенный возврат к рыночному ценообразованию", - сказала она.

По ее словам, в любом случае такой возврат к рыночному ценообразованию будет очень постепенным, чтобы не было шока для экономики и чтобы защитить критические потребности Украины.

Отметим, НБУ 24 февраля зафиксировал официальный курс гривны к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар. Курс на наличном рынке составляет 35-37 гривен.

Напомним, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил Национальный банк Украины пока не собирается отказываться от фиксации официального курса гривны к доллару.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ