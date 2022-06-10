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Когда отпустят курс гривны к доллару: в НБУ назвали условия

Новина українською →
Украина, Пятница 10 июня 2022 15:27
Когда отпустят курс гривны к доллару: в НБУ назвали условия Фото: первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины планирует отказаться от курса гривны к доллару, который с начала войны зафиксирован на уровне 29,25 гривен. Для этого для начала нужно вернуть налоги на импорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой во время телемарафона.

"Если говорить о перспективах, то безналичный курс валют зафиксирован для экспортеров и импортеров. Для того чтобы произошел переход к рыночному ценообразованию надо, чтобы рынок мог сам себя сбалансировать", - сказала она.

По ее словам, для этого должны быть очень важные предпосылки. Одна из них - это возврат налогов и пошлин на импорт, которые были отменены в первые дни войны.

"Увеличение налогов на импорт мы ожидаем уменьшит объем этого критического импорта и таким образом уменьшит давление на золотовалютные резервы. Это одна из предпосылок, после которой мы сможем рассматривать постепенный возврат к рыночному ценообразованию", - сказала она.

По ее словам, в любом случае такой возврат к рыночному ценообразованию будет очень постепенным, чтобы не было шока для экономики и чтобы защитить критические потребности Украины.

Отметим, НБУ 24 февраля зафиксировал официальный курс гривны к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар. Курс на наличном рынке составляет 35-37 гривен.

Напомним, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил Национальный банк Украины пока не собирается отказываться от фиксации официального курса гривны к доллару.

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