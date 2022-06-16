Отпуск во время военного положения могут не дать: в каких случаях

Работодатель может отказать в предоставлении работнику отпуска. Но в случаях, когда такой отпуск предоставляется по соглашению сторон, или если работник привлечен на объектах критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Государственной службы Украины по вопросам труда ( Гоструда ).

В каких случаях отпуск не предоставляется

Как отмечается в разъяснении, в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпуска (кроме отпуска в связи беременностью и родами и отпуска для ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста), если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

Всем остальным работникам, как в мирное время так и во время действия военного положения, может быть отказано в предоставлении только тех отпусков, которые предоставляются по соглашению между работником и работодателем.

Так, например, в течение периода действия военного положения работодатель по просьбе работника может предоставить ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, установленного частью первой статьи 26 закона Украины "Об отпусках" (15 календарных дней).

Соответственно, поскольку такой отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по соглашению между работником и работодателем, работодатель может отказать работнику в предоставлении такого отпуска (соглашение не состоялось).

Отпуск по графику

В соответствии со статьей 79 Кодекса законов о труде Украины очередность предоставления отпусков определяется графиками, которые утверждаются работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем), и доводится до сведения всех работников.

При составлении графиков учитываются интересы производства, личные интересы работников и возможности их отдыха.

Конкретный период предоставления ежегодных отпусков в пределах, установленных графиком, согласовывается между работником и работодателем, который обязан письменно уведомить работника о дате начала отпуска не позднее чем за две недели до установленного графиком срока.

Разделение ежегодного отпуска на части любой продолжительности допускается по просьбе работника при условии, что основная непрерывная его часть будет составлять не менее 14 календарных дней.

Неиспользованная часть ежегодного отпуска должна быть предоставлена работнику, как правило, до конца рабочего года, но не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года, за который предоставляется отпуск.

В случае переноса ежегодного отпуска новый срок его предоставления устанавливается по согласию между работником и собственником или уполномоченным им органом (статья 80 Кодекса законов о труде Украины).

"Таким образом, работодатель может отказать работнику в предоставлении ежегодного отпуска вне сроков, определенных графиком отпусков", - говорится в сообщении.

В то же время, работодатель не может отказать работникам, которые не привлечены к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, в предоставлении отпусков, предоставление которых осуществляется в обязательном порядке (ежегодные отпуска в установленные графиком сроки, учебные, творческие, для участия в соревнованиях, работникам, имеющим детей).