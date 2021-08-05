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Отправляли женщин в Грецию: в Донецкой области блокировали торговлю людьми

Автор: Сергей Пышкин

СБУ перекрыла канал, через который в Донецкой области пытались транспортировать двух украинок в Грецию для сексуальной эксплуатации. Организатором торговли людьми оказался гражданин Армении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Согласно данным следствия, 38-летний организатор схемы, вместе с неустановленным лицом договорились транспортировать женщин для занятий проституцией в Афинах. Гражданин Армении, пользуясь тяжелым материальным положением жертв, убеждал девушек согласиться на "работу", обещая им достойные условия проживания.

"По обещаниям вербовщика, за час предоставления интимных услуг они должны были получать от 50 долларов США. После получения согласия от двух женщин фигурант оплатил им оформление всех необходимых документов и переезд в Греческую Республику", - сообщает пресс-служба.

Правоохранители задержали преступника в Киеве, где мужчина должен был встретить жертв перед международной перевозкой.

Отметим, что в соответствии с ч. 2 ст. 149 Уголовного Кодекса Украины злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет.

Сейчас полиция работает над тем, чтобы установить личности других организаторов и участников торговли людьми.

Фото: в Донецкой области блокировали торговлю людьми (npu.gov.ua)

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ГрецияДонецкУкраинасексуальное рабство