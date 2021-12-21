Отправка первого туристического экипажа в космос. Названа официальная дата

В следующем году состоится запуск космического корабля Crew Dragon от SpaceX с первым туристическим экипажем компании Axiom Space в рамках миссии Axiom-1 на Международную космическую станцию. Точная дата - 28 февраля 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт NASA.
NASA и его международные партнеры одобрили состав экипажа Axiom Mission 1. Среди них:
NASA заключило соглашение с американской частной космической компанией Axiom Space по осуществлению первого частного коммерческого путешествия на Международную космическую станцию.
Продлится миссия 8 дней не считая отправления и возвращения.