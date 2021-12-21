UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Отправка первого туристического экипажа в космос. Названа официальная дата

Автор: Анастасия Рокитна

В следующем году состоится запуск космического корабля Crew Dragon от SpaceX с первым туристическим экипажем компании Axiom Space в рамках миссии Axiom-1 на Международную космическую станцию. Точная дата - 28 февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт NASA.

NASA и его международные партнеры одобрили состав экипажа Axiom Mission 1. Среди них:

  • астронавт Майкл Лопес-Алегриа,
  • американский предприниматель по недвижимости и технологиям Ларри Коннор,
  • канадский инвестор Марк пати,
  • бывший израильский пилот-истребитель и бизнесмен Эйтан Стиббе.

NASA заключило соглашение с американской частной космической компанией Axiom Space по осуществлению первого частного коммерческого путешествия на Международную космическую станцию.

Продлится миссия 8 дней не считая отправления и возвращения.

Читайте РБК-Украина в Google News