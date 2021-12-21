Відправка першого туристичного екіпажу в космос. Названо офіційну дату

Наступного року відбудеться запуск космічного корабля Crew Dragon від SpaceX з першим туристичним екіпажем компанії Axiom Space в рамках місії Axiom-1 на Міжнародну космічну станцію. Точна дата - 28 лютого 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт NASA.
NASA та його міжнародні партнери схвалили склад екіпажу Axiom Mission 1. Серед них:
NASA уклало угоду з американською приватною космічною компанією Axiom Space щодо здійснення першої приватної комерційної подорожі до Міжнародної космічної станції.
Триватиме місія 8 днів не враховуючи відправлення та повернення.