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Відправка першого туристичного екіпажу в космос. Названо офіційну дату

Автор: Анастасія Рокитна

Наступного року відбудеться запуск космічного корабля Crew Dragon від SpaceX з першим туристичним екіпажем компанії Axiom Space в рамках місії Axiom-1 на Міжнародну космічну станцію. Точна дата - 28 лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт NASA.

NASA та його міжнародні партнери схвалили склад екіпажу Axiom Mission 1. Серед них:

  • астронавт Майкл Лопес-Алегріа,
  • американський підприємець з нерухомості та технологій Ларрі Коннор,
  • канадський інвестор Марк Паті,
  • колишній ізраїльський пілот-винищувач і бізнесмен Ейтан Стіббе.

NASA уклало угоду з американською приватною космічною компанією Axiom Space щодо здійснення першої приватної комерційної подорожі до Міжнародної космічної станції.

Триватиме місія 8 днів не враховуючи відправлення та повернення.

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