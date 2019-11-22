К отоплению еще не подключены полностью 6 областей

Фото: счетчик тепла (УНИАН)

В 18 областях тепло подали на 100% в жилищной и социальной сфере

По состоянию на 22 ноября в Украине отапливаются 99,9% объектов жилищного и 99,9% объектов социального фондов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министертсва развития общин и территорий.

Как сообщается, на 100% подключены к отоплению 18 областей - Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская.

В то же время не подключены все объекты социальной и жилых сфер в шести областях:

Запорожской (социальная сфера - 99,5%);

Кировоградськой (жилищная сфера - 98,1%, социальная - 99,5%);

Одесской (жилая - 99,6%, социальная - 99,8%);

Полтавской (социальная - 97,7%);

Херсонской (житлова- 99,4%);

Черновицкой (социальная - 99,7%).

Также отмечается, что полностью отопление не включили в столице. Жилой фонд в Киеве отапливается на 99,8%.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство АРМА отстранили из-за срыва отопительного сезона в Новояворовске и Новом Роздоле. Отметим, что в Новояворовск начали подавать тепло вчера, запуск в Новом Роздоле состоялся сегодня.

Также РБК-Украина писало, что "Нафтогаз" обяжут зафиксировать цену газа до конца отопительного сезона, поскольку цена может вырасти в два-три раза.