Отопительный сезон в Украине: к теплу подключили меньше половины домов

Фото: батарея (Виталий Носач, РБК-Украина)

Решение о начале отопительного сезона принимают местные органы власти

Жилой фонд и объекты социальной сферы в большинстве областей начали подключать к теплу с 15 октября. По состоянию на 26 октября к отоплению подключено более 45% жилых домов и почти 57% объектов социальной инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий Украины.

Как напомнили в министерстве, решение о начале отопительного периода принимают органы местного самоуправления по факту, когда в течение трех суток среднесуточная температура воздуха ниже 8 градусов тепла.

"Так, если сейчас в центре и на севере страны подключение жилых домов и объектов социальной инфраструктуры к отоплению идет полным ходом, то на юге страны, в частности, в Херсоне и Николаеве отопительный период еще не начинался, а в Одессе и Запорожье подключено только 5-10% зданий", - сказала заместитель министра развития громад и территорий Украины Наталья Хоцяновская

Сейчас по Украине с 81637 жилых домов, подключены к теплу 37220 домов (45,6%), а из 31521 объектов социальной сферы отапливается 17907 учреждений (56,8%). Из них - 8619 детсады (66,6%), 7459 школы (47,7%) и 1829 учреждения здравоохранения (62,2%).

На 100% подключен жилой фонд в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. В Ровенской, Черниговской и Житомирской области этот показатель на уровне 97-99,9%.

Отметим, по данным Минэнерго, в отопительный сезон Украина входит в рекордными запасами топлива.

Напомним, с началом отопительного сезона Украина начала отбор газа из подземных хранилищ.