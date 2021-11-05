Отопительный сезон начался не везде. 10% жилого фонда Украины осталось без тепла

"По состоянию на сегодня показатель подключения к теплу, согласно данным областных государственных администраций, составляет почти 90% в среднем в жилом секторе, и около 85% на объектах социальной сферы", - заявил Чернышов.

По его словам, 100% жилых домов отапливаются в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской и Черниговской областях.

90% жилого сектора подключили к отоплению в Запорожской и Николаевской областях. Однако только меньшая половина домов подключена к теплоснабжению в Херсонской и Одесской областях. Это связано в погодными условиями на юге страны, где всегда на несколько градусов теплее, чем в других регионах Украины.

"Отдельно должен остановиться на ситуации по Сумской области, где были определенные вопросы с подключением некоторых объектов. По этому вопросу были проведены соответствующие работы и совещания. Руководство области заверило, что до конца подключение будет завершено", - подчеркнул глава министерства.