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Про оточення Бахмута говорити зарано, але ЗСУ створюють умови, - експерт

Новость на русском →
Бахмут, Четвер 27 липня 2023 12:22
Про оточення Бахмута говорити зарано, але ЗСУ створюють умови, - експерт Фото: експерт оцінив ситуацію у районі Бахмута Донецької області (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Наталія Гурковська
Експерт: Олександр Коваленко

Попри брак артилерії та, на перший погляд, скромні територіальні успіхи, просування українських сил в районі Бахмута очевидне, хоча, наразі Бахмут і не є у напівоточенні. З іншого боку, якщо існуюча динаміка збережеться, то росіяни зрештою втратять Бахмут, бо ЗСУ створюють всі умови, щоб досягти цієї мети.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна Де Росія йде на прорив та чи зірве це наступ ЗСУ на Бахмут: огляд фронту.

"Хоча зараз я не бачу, щоб Бахмут був у напівоточенні. Та й взагалі не розумію це визначення. Знаю, що таке оточення, оперативне чи тактичне оточення. Поки про оточення говорити зарано, але наші сили точно створюють всі умови для цього", - зазначив у коментарі РБК-Україна військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, просування з флангів має повністю закрити місто. Якщо росіяни вирішать тримати оборону, то опиняться в оточенні. Якщо ні - почнуть відступати. Але точно не раніше, ніж зіштовхнуться із загрозою втрати логістичних артерій у східному секторі. Поки що українські сили до кінця не перерізали навіть дороги на південь та північ.

Ситуація на фронті на ранок

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на фронті сталося 28 бойових зіткнень, Сили оборони знищили 11 артилерійських засобів росіян, 2 пункти управління, 1 склад боєприпасів, 1 район зосередження особового складу. При цьому, за даними New York Times, головний удар контрнаступу ЗСУ зараз здійснюється на південному сході країни, при цьому інші сили залишаються в резерві.

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