В оточенні Трампа стурбовані, що звинувачення екс-президенту продовжаться, - CNN

Висунення звинувачень експрезиденту США Дональду Трампу може продовжитися, вважають у його оточенні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я дуже легко можу уявити ситуацію, коли ви отримаєте каскад обвинувальних висновків", - наводить видання слова одного з джерел в оточенні Трампа. У виданні нагадують, що рішення про висунення звинувачень у штаті Джорджія можуть бути прийняті вже цієї весни. Там суд завершив розслідування справи за заявами Трампа про нібито "підроблені результати" виборів у 2021 році.