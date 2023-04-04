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В оточенні Трампа стурбовані, що звинувачення екс-президенту продовжаться, - CNN

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Вівторок 04 квітня 2023 20:53
В оточенні Трампа стурбовані, що звинувачення екс-президенту продовжаться, - CNN Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Висунення звинувачень експрезиденту США Дональду Трампу може продовжитися, вважають у його оточенні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я дуже легко можу уявити ситуацію, коли ви отримаєте каскад обвинувальних висновків", - наводить видання слова одного з джерел в оточенні Трампа.

У виданні нагадують, що рішення про висунення звинувачень у штаті Джорджія можуть бути прийняті вже цієї весни. Там суд завершив розслідування справи за заявами Трампа про нібито "підроблені результати" виборів у 2021 році.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні Трампу можуть оголосити звинувачення в суді Нью-Йорка. Він уже прибув туди.

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